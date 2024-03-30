İzmit Belediyesi, 7 günde yenilemem çalışmalarını tamamladığı Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’ın açılışını gerçekleştirdi.

Modern ve vatandaşların konforu için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bir sokağı daha güzelleştirdi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’ta gerçekleştirilen yenileme ve aydınlatma çalışmaları 7 günde tamamlandı. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Esendal Sokak’ın açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana halkımızın parasını halkımız için kullanmaya çalışıyoruz. Ranta değil, birilerinin ceplerine değil gerçekten samimiyetle yolumuza devam ediyoruz. Bu kentin sokaklarını hak ettiği hale getirmek ve insanlarımızı konfora kavuşturmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bugün bu sembolik açılışı bilerek yapıyoruz. Ramazan’da oruçlu olmasına rağmen fedakarca çalışan ekibimiz var. Kimseyi mağdur etmemek için sabahlara kadar çalıştılar. Kendi rekorlarını kırarak 7 gün gibi çok kısa sürede bu kadar büyük bir ana caddeyi elektrik hatlarıyla, kaldırımlarıyla, asfaltıyla ve birçok işiyle bitirmeyi başardılar. Akça Camii Caddesi’ni de 13 günde bitirmiştik şimdi kendi rekorumuzu kırdık. Hem tasarruflu hem ekonomik şekilde kendi öz gücümüzle sokaklarımızı tamamlayabileceğimizi gördük. Diğer sokaklarımızı da yine yenilemek istiyoruz" diye konuştu.