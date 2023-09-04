Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere Gümrük Kapısı’na gelen ve ülkemiz üzerinden Belçika’ya gideceği tespit edilen bir tıra düzenlenen operasyonda 153 kilo eroin ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları neticesinde, gümrük sahasına gelen söz konusu tıra yönelik kontrol başlatılarak araç x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından tır aracı arama hangarına alındı.

Hangarda narkotik dedektör köpek eşliğinde hassas bir şekilde yürütülen fiziki arama esnasında narkotik köpeğin tepkiler verdiği görüldü.

Köpeğin odaklandığı kısımlarda toz maddeler bulunması üzerine uyuşturucu testi gerçekleştirilerek söz konusu maddenin eroin olduğu tespit edildi. Yürütülen detaylı arama ve incelemeler neticesinde toplam 153 kilo eroin ele geçirildi. Türkiye üzerinden Belçika’ya gideceği ortaya çıkan araçtaki uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde el koyuldu.

Soruşturma, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.