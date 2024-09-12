Esenler Sinema Akademisi’nde eğitim alan Fatma Akverdi Abul’un, 6 Şubat depremlerini konu alan ‘Güvendesin’ adlı filminin çekimleri tamamlandı. Depremde hayatını kaybeden akademi öğrencisi Zehra Arastacı anısına çekilen film, yaşanan depremler sonucu değişen hayatları çarpıcı bir hikayeyle ele alıyor.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Sinema Akademisi, teorik derslerinin yanı sıra pratik eğitimlerle de gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği dallarında eğitim alan öğrenciler, ikinci kez soluğu film setinde aldı. Burcu Çandır’ın ‘Yüzleşme’ adlı filminin ardından bu kez akademi öğrencisi Fatma Akverdi Abul’un ‘Güvendesin’ adlı filminin çekimi gerçekleşti. Hakan Karsak’ın oyuncu olarak yer aldığı filmin çekimleri akademi öğrencilerinin de destekleriyle 2 günde tamamlandı.

“Akademiyle hayallerime yaklaştım”

Filmin senaryosunu kaleme alan Fatma Akverdi Abul, “Epeydir sinemaya ilgim vardı ve nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bir gün sosyal medyada Esenler’in reklamına denk geldim. Sonrasında Esenler Sinema Akademisi’ne kaydımı yaptırdım. Burada bir yıla yakın eğitim aldım. Çok memnun kaldım. Akademi hayallerime yaklaşmam konusunda umudumu artırdı. Akademideki hocamız bizden bir senaryo yazmamızı istemişti. O dönem 6 Şubat depremleri yaşanmıştı ve filmimizin teması da deprem oldu. Yazılan senaryolar içinden benimkisi seçildi. Filmimizi çektik. Çok heyecanlıyım. Bize böyle bir imkan sundukları için başta Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ederim. Bu destekler çok kıymetli” dedi.

“Çekimler çok güzel geçti”

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da bulunan yakınlarını kaybettiğini dile getiren Abul, “O depremde amcamı kaybettim. Öğrenci arkadaşımız Zehra’yı da kaybetmiştik. Onun anısına bir deprem senaryosu yazdık. Çekimler çok güzel geçti. Arkadaşlarım gönüllü bir şekilde çalıştı. Belediyemiz de teknik ekip anlamında çok destek oldu. Herkes çok yol göstericiydi. İşimi kolaylaştırmak için hepsi etrafımda bir melek gibiydi. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Hem severek oynuyorum hem de her satırında yüreğimizi hüzün basıyor"

Filmde emlakçı rolüyle yer alan oyuncu Hakan Karsak, “Genç arkadaşlara destek olmak için bu kısa filmde yer aldım. Set güzel geçiyor. Kısa filmcilerle çalışmayı özlemişim. Çünkü onlardan çok şey öğreniyorum. Fatma da çok güzel bir senaryo yazmış. Hem severek oynuyorum hem de her satırında yüreğimizi hüzün basıyor” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler heyecanlı ve özverili çalışıyor”

Filmin görüntü yönetmeni Abidin Eş ise şunları kaydetti: “Sette Esenler Sinema Akademisi öğrencilerinden arkadaşlarımız bizlerle birlikteydi. Arkadaşlarımız dünden beri çok heyecanlı ve özverili bir şekilde çalışıyor. Çok meraklılar ve her işi dört gözle takip etmeye çalışıyorlar. Onlar için çok verimli bir tecrübe oluyor”