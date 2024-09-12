Gebze Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni sezona hızlı hazırlanıyor. Yeni sezonda Türkiye Erkekler 1.Lig’inde mücadele edecek olan takım, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak.
Gebze Belediye Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek hazırlık turnuvasında voleybol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü, Saınt Joseph’liler Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ekipleriyle karşılaşacak. Gebze Kapalı Spor Salonu’nda 12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek hazırlık turnuvasında ilçeyi temsil edecek olan Gebze Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı 2024-2025 sezonuna 24 Eylül’de start verecek.
Kaynak: iha