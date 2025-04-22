BESYO Akademi öğrencileri, yeni dönem antrenmanlarına yepyeni sportif malzemeleriyle devam ediyor. Genç sporcular; 15 Temmuz Millet Bahçesi, Salon Sporları Merkezi ve İTO Kapalı Spor Salonu’nda eğitimlerini sürdürüyor. Eğitmenler eşliğinde disiplinli bir şekilde ilerleyen programlar sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini güçlendiriyorlar.

Modern spor ekipmanlarıyla desteklenen antrenmanlar, öğrencilerin performanslarını artırırken aynı zamanda motivasyonlarını da yükseltiyor. Farklı branşlarda yoğun tempoyla çalışan sporcular, hayallerini gerçekleştirmek ve profesyonel spor hayatlarına sağlam adımlarla ilerlemek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Esenlerli minikler minderle tanıştı

Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla birçok projeye imza atan Esenler Belediyesi, spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Esenler’de hayata geçirilen Minder Sporları Merkezi, kapılarını minik sporculara açtı. Merkezde gerçekleştirilen ilk eğitimlerle birlikte Esenlerli çocuklar, jimnastik ve güreş branşlarında temel eğitimlere başladı. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlarda minikler hem eğlendi hem de sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.