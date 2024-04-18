Sağlık sorunları yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal cihaz desteği kapsamında Esenyurt Belediyesi, diyabet hastası minik Rabia Aytunç’a şeker ölçüm cihazı desteğinde bulundu.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç duydukları medikal cihazlara erişmekte zorluk çeken vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediyeye gelen talepleri değerlendiren yetkili birimler ihtiyaç duyulan cihazı hızla temin ederek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Alanında uzman hekimler tarafından belediye binasında yapılan sağlık taramasından geçirilen bireylere cihazları teslim edilirken tüm teknik bilgiler ise detayları ile anlatılıyor. Belediye yetkilileri vatandaşların hayatını kolaylaştıran medikal malzeme desteğinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

“Bizimle çok ilgilendiler”

Belediyenin desteği ile ihtiyaç duyduğu şeker ölçüm cihazına kavuşan Tip1 diyabet hastası 10 yaşındaki Rabia Aytunç’un ailesi, “Yaşadığımız ekonomik zorluklardan dolayı cihazın maliyetini karşılayamıyorduk. Dolayısıyla kızımız şeker ölçümlerini olması gerektiği gibi yapamıyor, sık sık rahatsızlanıyordu. Esenyurt Belediyesinin bu hizmetini öğrenince başvurduk, arkadaşlar bizimle ilgilendi ve cihazı bize bugün teslim ettiler. Bu destek ve yardımlarından dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.