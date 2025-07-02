Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediyeye ait kütüphanelerde derslerine hazırlanan gençlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşevinde hazırlanan aşureleri ikram ederek birlik ve paylaşma geleneğini yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan Muharrem ayı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye aşevinde özenle hazırlanan aşureler, ilçedeki belediye kütüphanelerinde derslerine yoğun şekilde hazırlanan gençlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ikram edildi. Aşure ikramı, hem gençlerin ders molalarına tatlı bir renk kattı hem de büyüklerin Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşamasına vesile oldu. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle gençlerin motivasyonunu artırmayı, büyüklerin de gönlünü almayı amaçladıklarını ifade etti.