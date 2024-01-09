Esenyurt Belediyesi, kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bin 28 personel, 7 ambulans, 126 araç ve iş makinesi ile görev yapacak.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte, Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilçede kar yağışı ve don olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Kışla mücadele çalışmaları kapsamında personeller 126 araç ile belirlenen noktalarda hazır bekliyor. Kar yağışının artması veya aniden bastırması sonucu yolların kapanmaması için 2 bin 37 ton tuz stoku da tedarik edildi. Çalışmalar çerçevesinde 942 kişilik ekip, 86 teknik personel, 109 iş makinesi, 12 kar küreme aracı, 5 ikram aracı ve 7 ambulans ile 43 mahallede 24 saat boyunca hizmet verilecek.

Vatandaş zor durumda kalmayacak

Vatandaşların zor durumda kalmaması için kışa hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurtluların rahat etmesi, gidecekleri yerlere güvenle ulaşması için personellerimizle birlikte sahada olacağız. Bu çerçevede olumsuz hava şartları yaşandığı takdirde ilk hedefimiz ana arterlerin daima açık kalmasını sağlamak. Daha sonrasında ise öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlara giden ulaşım yollarını açarak vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ulaşımının kapanmamasını sağlayacağız” dedi.