Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda araç kaza yaptı.

Yoğun kar, Tekirdağ genelinde etkili oldu. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıktı ve trafik kazaları yaşandı. Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde kaygan zeminin tesiriyle kayan bir tır, yolun iki şeridini araç trafiği kapattı. Jandarma ekipleri trafik akışını diğer şeritten kontrollü olarak verdi.

Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde ise iki tır kaydı. Güzergah araç trafiğine kapandı. Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden araç trafiğine açılabildi.

Çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşanırken, karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmalarının ardından Muratlı-Tekirdağ güzergahı yeniden ulaşıma açıldı.