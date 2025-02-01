Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi 3045'ncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Aybars Ç. isimli çocuk evde oyun oynadığı esnada balkona çıktı. Balkondan sarkan çocuk, dengesini kaybederek 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan balkonundan aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.