Esenyurt Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha güvenli ve dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede deprem toplanma alanlarının sayısı 137'den 147'ye çıkarılırken, AFAD tarafından hibe edilen 2 yeni deprem konteyneriyle ilçedeki konteyner sayısı 9'a yükseldi.

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün İl Jandarma Komutanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ilçe genelinde yeni deprem toplanma alanları belirlendi. Böylece muhtemel bir afet durumunda vatandaşların güvenle yönlendirilebileceği alanların sayısı artırılmış oldu. Öte yandan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Esenyurt'a 2 yeni deprem konteyneri hibe edildi. Sağlık malzemeleri ve teknik ekipmanların bulunduğu konteynerler sayesinde afetlere müdahale kapasitesinin daha hızlı ve etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki süreçte hem deprem toplanma alanlarının hem de afet ekipmanlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, güvenli ve dirençli bir Esenyurt için hazırlıkların aralıksız devam edeceğini ifade etti.