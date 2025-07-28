İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt’ta 27 Temmuz 2025’te gerçekleşen gasp olayında, saat ve cüzdan çalan iki suça sürüklenen çocuğun yakalandığını, ayrıca çalıntı bir laptop ele geçirildiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve sosyal medyada “Yol kesip haraç kesti” başlığıyla yer alan olaya ilişkin operasyon düzenledi.

Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda gasp edilen saat ve cüzdanla birlikte iki suça sürüklenen çocuğun yakalandığını bildirdi.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1949768641047666945

Operasyonda, şüphelilerin üzerinden başka bir iş yerine ait çalıntı bir laptop da ele geçirildi.

Yakalanan iki çocuk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.