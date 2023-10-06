Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin faaliyet alanlarını genişletmek amacıyla gençlik ve spor projelerine önem veriyor. Yenibağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir törenle Gençlik ve Spor Merkezi resmi olarak hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, spor tesisleri, modern kütüphaneler ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gibi geniş bir yelpazede hizmet sunarak özellikle genç nüfusu destekliyor. Bu bağlamda, Yenibağlar Mahallesi'nde gençler için özel bir tesis olan Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkez, bir halı saha, 400 metrekarelik bir park, yürüyüş parkuru ve 200 metrekarelik iki katlı bir idari binayı içeriyor. İdari binanın alt katında sporcular için soyunma odaları, antrenör odası, çay ocağı ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Üst kat ise 140 metrekarelik bir kütüphane, ders çalışma alanları, idari ofisler ve ortak kullanım alanlarına ayrılmış durumda. Merkezin etrafına 600 metrekarelik bir sert zemin döşenirken, bahçe düzenlemeleri ve otopark da gençlerin buluşma noktasını daha işlevsel hale getiriyor. Ayrıca, merkezde belirli günlerde diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aktaş törende yaptığı konuşmada, belediyenin sadece altyapı işleriyle değil, aynı zamanda insan hayatının her aşamasına dokunan bir kurum olduğunu vurguladı. Gençlik projelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Aktaş, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve onların iyi yetişmelerinin, hayata hazırlanmalarının son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Bursa'nın genç nüfus yoğunluğuna sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu nedenle gençlik konusunu önceliklerinden biri olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin aktivite alanlarını artırmaya yönelik gençlik ve spor projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi, düzenlenen bir törenle halkın hizmetine açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin sadece altyapı işlerine odaklanmadığını, aynı zamanda doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasına dokunan bir kurum olduğunu vurguladı. Özellikle gençlik projelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Aktaş, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı. Gençlerin iyi yetişebilmelerinin, hayata güzel hazırlanmalarının son derece değerli olduğunu ifade eden Aktaş, Bursa'nın genç nüfus açısından zengin bir şehir olduğunu hatırlattı. Şehirde anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, bu nedenle gençlik konusunu öncelikli bir gündem maddesi olarak benimsediklerini söyledi.

Başkan Aktaş, gençlik konusundaki projelerin çok çeşitli olduğunu belirterek, gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, ücretsiz internet erişimi, kütüphane hizmetleri, yaz ve kış kampları, atölye çalışmaları, festivaller, konserler ve daha birçok etkinlikle gençlerin zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlandığını ifade etti. Ayrıca, üniversiteye hazırlanan gençlere destek verildiğini, burs imkanları sunulduğunu ve meslek edinmeleri için eğitimler düzenlendiğini belirtti.

Başkan Aktaş, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, bu tür tesislerin gençlerin hayatlarına değer kattığını ve onları daha iyi bir şekilde geleceğe hazırladığını sözlerine ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, bölgenin hızlı geliştiğini ve modern şehirleşmenin burada ortaya çıktığını belirtti. Planlı şehirciliğin belediyeler için daha kolay hizmet üretmelerini sağladığını ifade eden Dündar, bu tür tesislerin kamunun daha fazla iş yapmasına yardımcı olduğunu söyledi. Dündar, bu tesisin sadece Yenibağlar'a değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Törenin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, tesisi gezdi ve gençlerle sohbet etti. Gençlik ve Spor Merkezi, gençler için önemli bir buluşma noktası ve sosyal aktivite alanı olacak gibi görünüyor.