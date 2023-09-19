Ulus Mahallesi Besihaneler bölgesindeki bir evde, gece saatlerinde yaşanan olaydan alınan bilgilere göre, S.K. adlı kadın ile kocası Ahmet Kalkan (40) arasında sık sık yaşanan tartışmalar, bu gece de tırmanarak devam etti.

Korkunç olay, gece ilerledikçe daha da vahim bir hal aldı. S.K., eline aldığı bir bıçakla, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, çocuklarının yan odaya uyuduğu sırada, uykuda olan eşi Ahmet Kalkan'ı boğazından bıçakladı. Daha sonra polis çağırdı.

İhbar sonrası sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol sonucunda, Ahmet Kalkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalkan'ın cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından, şüpheli S.K. polis tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.