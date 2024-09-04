Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren, oğlunu da tabancayla yaralayan zanlı, yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, 27 Temmuz’da Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci’nin (55) evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y.’yi (32) de bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y., babasını ateş ederek yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., 28 Temmuz’da tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.