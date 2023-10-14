Olay, saat 16.00 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Bursa’ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, markette alışveriş yaparken eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştı. Büyük, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan’a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 2 el ateş edilen Yasemin Orhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığının öğrenilmesi üzerine olayın ardından kaçan Volkan Büyük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.