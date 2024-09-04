Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada, eski eşinin yeni kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Eylül gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.