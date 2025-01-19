Yusuf Kırkpınar için İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kırkpınar’ın kardeşi ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı. Cenaze namazının ardından Yusuf Kırkpınar, Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Nokta Gazetesi