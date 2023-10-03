İzmir'de dün akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı öldüren ve yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu ağır yaralayan polis memuru Adnan Erman Özbek, evinde yaşamına son verdi.

Olay, Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. İddiaya göre, Özbek ile Özütaştan ve Berberoğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın tırmanmasıyla Özbek, beylik tabancasını çıkararak peş peşe ateşledi. Olayın ardından Özütaştan ve Berberoğlu vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden mermilerle yere yığıldı, Özbek ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Berberoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak ne yazık ki, Özütaştan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski milli yüzücü olan Berberoğlu ise olay sırasında aldığı 7 kurşun yarasıyla hayati tehlikesi bulunan bir durumdaydı.

Olayın ardından Adnan Erman Özbek'in meslektaşları tarafından arandığı ve polis memurunun Güzelbahçe'deki evinde intihar ettiği bildirildi. Özbek'in intihar etmeden önce gönül ilişkisi sorunlarına dair bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı Konya'dan İzmir'e gelen Derviş Özütaştan, kızının yaşadığı rahatsızlıkları ve tehditleri dile getirerek, "Kızımın 2 çocuğu vardı. Adnan Erman Özbek, rahatsız ediyordu. Benim de son zamanlarda haberim oldu. Olaydan kısa süre önce kızımın otomobilin arkasına, kendi otomobilini park etmiş. 'Seni kurşun yağmuruna tutacağım' demiş. Olaydan birkaç saat önce beni aradı. 'Baba, hayati tehlikem var' dedi. Bunun üzerine Konya'dan yola çıktım. Sonra kötü haberi aldık" şeklinde konuştu.