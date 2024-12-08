Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), kırsal ilçe ve kent merkezinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı İlçesi Şarhöyük Mahallesi’nin en uzun sokağı olan Bakım Sokak başta olmak üzere Eses, Bademlibahçe, Işıkalp, Bulum, Özaltın, Akbal, Dayanak ve Kızılpınar sokaklarında gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 683 metre yağmur suyu tahliye hattını tamamlarken çalışmalar kapsamında 35 adet baca ve 89 adet yağmur suyu tahliye ızgarası yerleştirdi.

Ayrıca Şirintepe Mahallesi Paşasoylu ve Metal Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışmalarında, 158 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve hat üzerine 8 adet yağmur suyu tahliye ızgarası yerleştirerek çalışmalarını tamamladı. Odunpazarı İlçesi’nde 75.Yıl Mahallesi Mete İnselel Sokak, Güldere Sokak ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sokak'ta yürütülen çalışmalarda ise 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılarken hat üzerine 11 adet baca ve 18 adet ızgara konuldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada iklim krizinin etkisiyle son yıllarda artan yağışların oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve yağmur suyunun güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.