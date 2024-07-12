Kartepe Belediyesi ekipleri Eşme Mahallesi’nde özellikle hafta sonları yaşanan trafik sorununa çözüm üretmek için yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Eşme Mahallesi’nde hafta sonlarında trafik tek yönlü verilecek.

Kartepe’nin önemli turizm merkezlerinden olan Eşme Sahilinde yaşanan trafik sorununa kesin çözüm için Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken düzenlemeyi yaptı. Belediye ekipleri mahalle sakinleri ile yaptığı istişare sonrasında Eşme Mahallesi İskele Caddesi (ışıklar) tek yön giriş, Uhud Caddesi tek yön çıkış olarak belirledi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafik konusunda gereken uyarı levhalarını hazırlarken, Cumartesi - Pazar günleri uygulanacak olan tek yön trafik düzenlemesi Zabıta ekipleri tarafından da kontrol edilecek. Aynı zamanda Eşme sahilinde yasak olan mangal ve ateş yakmak konusunda da ekipler görev başında olacak.