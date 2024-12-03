Başkan Tanhan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Ortaklarımızın Dikkatine;

"T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi

ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapılan değerlendirmeler neticesinde 04.12.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

-İşletme Kredilerinde Mevcut Uygulamada 36 Ay Olan Azami Vade 48 Ay Olarak Güncellenmiştir.

-İşletme Kredilerinde Mevcut Uygulamada 1 ve 3 Ay Olarak Uygulanmakta Olan Geri Ödeme Periyotları İçin 6 Ayda Bir Geri Ödeme Seçeneği Getirilmiştir.

-Kredi Kullanımı İçin Gerekli Asgari Faliyet Süresi 6 Aydan, Vergi ve Sicil Kaydı Dikkate Alınarak 3 Aylık Faliyet Süresine İndirilmiştir.

Esnafımıza Kolaylık Sağlayan Bu Düzenlemeden Dolayı

T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ömer BOLAT ve TESKOMB Genel Başkanı Sn. Abdulkadir AKGÜL, TESKOMB Genel Başkan Vekili ve 7.Bölge Birlik Başkanı Sn. Bahri ŞARLI, HALKBANK Genel Müdürü Sn.Osman ARSLAN'a Teşekkür Ederim

Sanatkarlarımıza Hayırlı Olmasını Dileriz.

S.S.İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatif Yönetim Adına Başkan" ifadelerine yer verdi.