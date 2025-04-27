Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, kök hücre ve kolajen destekli uygulamalar hakkında bilgi verdi. Estetik ve gençleşme uygulamalarında son yılların en dikkat çeken yeniliklerinden birinin, kök hücre ve kolajen destekli tedaviler olduğunu ifade eden Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bu yöntemler, vücudun kendi yenileyici gücünü harekete geçirerek cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini doğal yollarla azaltmayı hedefler. Kök hücre destekli uygulamalarda genellikle kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücreler kullanılır. Bu hücreler, yenilenme potansiyelleri yüksek olduğu için cilt altına enjekte edildiğinde doku onarımını, elastikiyet artışını ve hücre yenilenmesini teşvik eder. Özellikle yüz gençleştirme, cilt kalitesini artırma, yara izlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda tercih edilmektedir. Kolajen destekli uygulamalar ise ciltte zamanla azalan kolajen miktarını yerine koyarak cildin daha sıkı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Kolajen içerikli enjeksiyonlar veya mezoterapi benzeri destek tedaviler, ciltte doğal bir lifting etkisi oluşturabilir. Bu uygulamalar genellikle ince kırışıklıklar, nem kaybı, mat görünüm gibi yaşlanma belirtileri üzerinde oldukça etkilidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA