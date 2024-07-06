



Maçtan Dakikalar

2. dakikada Gakpo’nun topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Depay’ın sol taraftan ceza sahasına girip, kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

21. dakikada A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta top savunmada Van Dijk’e çarparak kornere gitti.

35. dakikada A Milli Takım’ın sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler’in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

45 İkinci yarı başladı

56. dakikada A Milli Takım’ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler topun başına geçti. Arda’nın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

65. dakikada Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde önünde bulan Kenan Yıldız’ın bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Verbruggen’den döndü.

70. dakikada gelişen Hollanda atağında Depay’ın sol ceza sahası sol tarafında arka direğe ortasında Weghorst’un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Depay, ceza sahası içindeki Schouten ile paslaştı. Depay’ın, Schouten’den aldığı pasla ceza alanına gönderdiği ortaya penaltı noktası yakınlarındaki De Vrij’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

76. dakikada Hollanda atağında sağ kanatta topla buluşan Dumfries’in yerden ceza sahasına ortasında arka direkte savunmada Mert Müldür’ün ters dokunuşu ağlara gitti. 2-1



Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake (Van de Ven dk. 73), Schouten, Simons, Reijnders (Veerman dk. 73), Bergwijn (Weghorst dk. 46), Gakpo, Depay

Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum, Frimpong, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 82), Samet Akaydin (Cenk Tosun dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy dk. 89), Salih Özcan (Okay Yokuşlu dk. 77), Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Samet Akaydin (dk. 35) (Türkiye), De Vrij (dk. 70), Gakpo (dk. 76) (Hollanda)

Kırmızı kart: Bertuğ Yıldırım (dk. 90+6) (Türkiye)

Sarı kartlar: Simons, Ake, Van Dijk (Hollanda), Cenk Tosun (Türkiye)