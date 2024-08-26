Ev hanımları için emeklilik hayali gerçeğe dönüşebilir. Yeni yasa tasarısı meclisten geçerse, ev hanımları isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilecek ve aylık 12.500 TL emekli maaşı alabilecekler.

Bu düzenleme, ev işlerinde çalışan kadınlara sosyal güvence sağlayarak ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor. Yasanın geçmesi durumunda, belirli bir prim ödemesiyle isteğe bağlı sigorta sistemine dahil olacak olan ev hanımları, emeklilik haklarından faydalanabilecek.

Yasa tasarısının önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelmesi bekleniyor ve milyonlarca ev hanımı bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesi, kadınların ekonomik ve sosyal statülerini güçlendirmede önemli bir adım olarak görülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde, detaylar ve başvuru süreçleri de açıklanacak. Ev hanımları için önemli bir fırsat olan bu düzenleme, geniş kitlelerce merakla takip ediliyor.