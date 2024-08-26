İnegöl’de Pazar günü etkili olan dolu yağışının ardından akıllara tarım arazilerimizde yetişen ürünleri getirdi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yüreklere su serpen açıklamayı yaptı.

Bu sene 4. kez bu bölgelerde doluya yakalandıklarının altını çizen Çelik, “Mezit, Tüfekçikonak, Osmaniye, Sulhiye, Karacakaya, Tahtaköphrü, Güneykestane, Rüştiye bölgelerinde dolu etkili oldu. Dolunun yağdığı bölgelerde çok ürün olmaması ise sevindirdi. Aronya ve Fındık ile ceviz yetiştiriliyor. Bu ürünlerde az miktarda hasar meydana geldi ama çiftçiyi çok etkilemedi. Şükürler olsun ki; ilçe merkezinde etkili olmadı. Çünkü merkeze yakın köylerde çok miktarda meyve yetiştiriliyor. Merkeze yağsaydı hasarların milyonlarca lira olmaması içten bile olmazdı. Çiftçilerimize yine hatırlatmak isterim; ürünlerinizi sigortalatın. Sizler bu ürünlerden para kazanmak için aylarca mücadele veriyorsunuz. 15 dakika yağan dolu ise emeğinizi boşa çıkarabilir.” Dedi.