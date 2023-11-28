Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsız, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Ev sahibinin kapıyı açması üzerine panik yapan şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.