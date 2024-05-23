Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağanak sırasında 5 katlı binanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde ve eşyalarda hasar meydana geldi.

Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu Kocaeli’de, Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak’taki 5 katlı apartmanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Kenan K’ya ait evde yıldırımın isabet etmesinin ardından dumanlar çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde duman tahliyesi gerçekleştirdi. Ev ve eşyalar zarar görürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.