Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde faaliyete geçen “Büyükşehir-Kızılay Aşevi” her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde geçtiğimiz şubat ayında faaliyete geçen ve ilk olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından kente gelen afetzedelerin sıcak yemeklerini karşılayan Büyükşehir-Kızılay Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hürriyet Mahallesi’nde tüm araç, gereç ve modern ekipmanlarıyla faaliyete aldığı Büyükşehir-Kızılay Aşevi’nde sabahın ilk saatlerinde hazırlanmaya başlanan yemekler Denizli Büyükşehir Belediyesine ait özel araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Büyükşehir-Kızılay Aşevi’nde Denizli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yetim, öksüz, muhtaç binlerce kişinin yanında Denizli ve çevre illerdeki afetzedeler ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki muhtaçlara da yemek hizmeti verilebiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Kızılay işbirliği ile kente bir aşevi kazandırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Amacımız şehrimizde hiç kimse aç yatmasın, hiç kimse sahipsiz kalmasın. Bu özel projemizle ihtiyaç sahibi yaşlılarımız, engellilerimiz, yemek yapamayacak durumda olan, fiziki olarak yetersiz insanlarımızın evlerine kadar sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Kızılay ve Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla insanlarımızın aç yatmaması, sıcak yemeğe ulaşması için gayretlerimiz artarak devam edecek. Bu aşevi Denizli’mizindir. Bu yürüyüşümüz inşallah hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla da büyüyecek. Emek veren, bağış yapan ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah’ım bu çabamızı kabul ve makbul eylesin inşallah” diye konuştu.