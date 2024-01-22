Evreşe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Evreşe Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan personelin en düşük net ücreti 37 bin TL oldu. İkramiyeler ise 52 günden 77 güne çıkarıldı.

Evreşe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi çerçevesinde imzalar atıldı ve Evreşe Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan personelin en düşük net ücreti 37 bin TL olarak belirlendi. İkramiyeler ise 52 günden 77 güne çıkarıldı. İmza törenine Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı.

Göreve geldikleri günden bu yana emek en yüce değerdir felsefesinden yola çıkarak emekçilerin haklarını hep arttırdıklarını ifade eden Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi çalışma arkadaşlarımızı kendi ailemiz gibi görüyor onların mutlu olduğu bir ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Önemli olan dua alabilmek, sorumluluklarımızın farkında olarak verilen işi en iyi şekilde yerine getirebilmektir. Bugüne kadar imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için ‘Emek En Yüce Değerdir’ diyerek ücretlerine rekor bir zam yaptık. Hizmet-İş Sendikası ile imzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmesi ile Belediyemiz Şirketi bünyesinde çalışan emekçilerimizin en düşük ücreti 37 Bin TL olarak imza altına aldık. Ayrıca ikramiyelerini 52 günden 77 güne çıkardık. Siz kardeşlerimiz ile birlikte halkımıza güler yüzle iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bütün çalışanlarımızın hakkını, hukukunu düşünmek zorundayız. Evreşe’miz için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız faaliyetlerle halkımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bu sözleşme hepimize hayırlı olsun" dedi.