Son iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırı, geçtiğimiz temmuz ayında kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından, sözleşmesini yenileyecek kiracılar için yeni kira artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri üzerinden belirlenecek.

TÜİK'in Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, konut ve işyeri kiraları için uygulanacak artış oranları da netleşti. Buna göre, kira artışları 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanacak. Ağustos ayı verileriyle birlikte, kira ve işyeri kiralarına yapılacak tavan zam oranı yüzde 64,91 olarak belirlendi.