Türkiye'nin ikinci el pazarında eylülde hangi araçların tercih edildiği açıklandı.

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında eylülde Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Model bazında ise binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, geçen ay çevrim içi mecralarda toplam 357 bin 56 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düşüş, ağustos ayına göre yüzde 1 artış gözlemlendi.

Eylül ayında yayınlanan ilanların yüzde 49'u olan 173 bin 678 adet aracın satışı gerçekleşti.

Satış adetlerinde ağustos ayına göre yüzde 4'lük düşüş gözlemlenirken, Eylül 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.

VOLKSWAGEN SON 8 AYIN LİDERİ

Volkswagen, ocak hariç son 8 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 241 satışla Volkswagen oldu.

Bu markayı 20 bin 674 ile Renault, 19 bin 749 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 15 bin 497 ile dördüncü, BMW 10 bin 374 ile beşinci oldu.

Opel 9 bin 831, Mercedes-Benz 9 bin 226, Peugeot 8 bin 729, Hyundai 7 bin 812 ve Toyota 6 bin 458 satışla ilk 10'da yer aldı.