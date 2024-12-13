Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ödül Törenine Belediye başkanları, siyasi parti başkanları, iş adamları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kısa bir tanıtım videosu ile derneğin kuruluş ilkeleri ve tarihçesi anlatıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneğinin Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal kısa bir selamlama konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

Çevre ödülü kategorisinde MTA tarafından siyanürlü altın araması yapılmasına karşı Eymir, Süpürtü, Kurşunlu ve Sülüklügöl mahallelerini örgütleyen Eymir Köyü kadınları 2024 çevre ödül aldı.

Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneğinin 2024 Yılı Ödül Töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.