Suriye'de 15 yıllık iç savaşın ardından 61 yıllık baas rejiminin devrilmesiyle ülkede vatandaşlar mutlu bir hayat sürmeye başladı. Barışın gelmesiyle vatandaşlar özgürlüklerin tadını çıkartıyor.

Esad rejiminde Suriye'deki sahillerde gezmek ve denize girmek yasakken, rejimin yıkılmasıyla yasaklar da kalktı. Lazkiye kentinde halk, yasakların kalkmasıyla sahillerde aileleriyle vakit geçirip, balık tuttu. Bazı Suriyeliler ise hava sıcaklığının 18 derece olduğu Lazkiye'de denize girdi.

Özgürlüğe kavuşmayı uzun zamandır beklediklerini belirten Taher Mahmudi, "Tarif edilemez bir his. Allah'a şükür, rüya gibi bir şey. Şükürler olsun Alemlerin Rabbi. Rüya gibi. Uykumuzdan uyanıp, uyuduğumuzu göstermekten korkuyorduk ve bu bir rüya hikayesiydi ve inandığımız şeydi. Şükürler olsun, mücahit kardeşlerimiz bu mutluluğa vesile oldular" dedi.