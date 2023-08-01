İstanbul'da Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde, İlçe Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında ambalaj atıkları, atık camları, atık yağları, atık pilleri, elektornik atıkları ve tekstil atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor; ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Avrupa Yakasının ilk Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi olma özelliğini taşıyan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde aylık 3 bin ton Ambalaj Atığı ekonomiye kazandırılıyor.

Tesis içerisinde poşet açıcı, ön ayrıştırma kabini, balistik seperatör, magnet, disk elek, ayrıştırma bandı ve saatte 15 ton ambalaj atığını sıkıştırabilen balya - press makinesi vb otomatik ayrıştırma sistemleri bulunuyor.

EYÜPSULTAN SIFIR ATIK MERKEZİ, 4 BİN 168 METREKARE ALANA SAHİP

Toplam 4.168 metrekare alana sahip, 13 tür atığın kabulünün sağlandığı Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde; 1.030 metrekarelik 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa edildi.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 93 m² Geçici Tehlikesiz Atık Depolama binası, 32 metrekare Geçici Tehlikeli Atık Depolama Binası, 905 m² asfalt zeminli açık alan imalatları tamamlandı.

Ambalaj atıkları 10 hidrolik sıkıştırmalı araç ve 1 mini araç olmak üzere toplam 11 araç ile tüm mahalellerden toplanıyor.