Bursa'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranları resmi olarak açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacını sağlayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 72, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 42 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ayki verilere kıyasla, Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 65'ten yüzde 72'ye yükselirken, Nilüfer Barajı'nda ise önemli bir artış kaydedilerek yüzde 10'dan yüzde 42'ye çıktı.

BUSKİ, barajlardaki su seviyelerindeki artışa rağmen, israf ve gereksiz kullanım konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşların su tasarrufu yapmalarını önemle vurguladı. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için herkesin sorumluluk taşıdığı vurgulanarak, bilinçli su kullanımının önemine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı (BUSKİ), resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, son 10 gün içinde Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranlarını paylaştı.

BUSKİ ayrıca aylık doluluk oranlarınıda yayınladı.