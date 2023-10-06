Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği fabrika buluşmasında HTS Metal Kalıp Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye konuk oldu. Yazar ve eğitmen Hakan Akdoğan,usta yazarın Sarmaşık Gülleri öyküsünü okudu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde usta yazarın edebiyatını, okuldan kütüphaneye, sokaktan fabrikaya kadar kentin her noktasına taşıyor. Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri bu defa, HTS Metal Kalıp Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye konuk oldu. Yazar ve eğitmen Hakan Akdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte HTS Metal Kalıp Otomotiv Yan Sanayi çalışanları, üretime edebiyat arası vererek, Tomris Uyar’ı ve yazın dünyasını Akdoğan’dan dinledi. Söyleşiye, Tomris Uyar’ın ilk kitabı İpek ve Bakır’da yer alan, bekar bir annenin küçük kızıyla sorunlarını eski kocasına anlattığı, yalnızlık, bıkkınlık, pişmanlık ve beklentilerin dile getirildiği bir mektup öyküsü olan “Sarmaşık Gülleri”ni okuyarak başlayan Hakan Akdoğan, “Neden bu tür yazıları okuruz? Aslında bunlar, bizim hayatta yaşamadığımız şeyleri, bize yaşatabilen, çözemediğimiz sorunları kendi iç dünyamızda bize çözdürten bazı etkilere sahiptir” diye konuştu.

Modern psikoloji biliminin ortaya çıkmadığı 1900’lü yıllardan önce insanların, sorunlarını kitap okuyarak ya da başkalarının hikayelerini dinleyerek kendi sorunlarına çözüm bulduğunu ifade eden Akdoğan, “Çevrenize baktığınızda çok okuyan insanların, daha sakin olduklarını, konuşmalarında daha dikkatli söylemlerde bulunduklarını, iyi akıl-fikir verdiklerini bilirsiniz. Bunun nedeni aslında okudukları kitaplardaki bütün karakterlerin fikirlerini, kendi içlerine sindirmiş olmaları ve bunlardan netice çıkarmalıdır. İyi edebiyat, iyi terapidir denir. Yani bizler, bu kitapları okuyarak kendi kendimize bazı psikolojik sorunları çözebiliriz. Bizler bunları okudukça ve izledikçe onlardan yola çıkarak ne yapacağımızı öğreniriz. İyi edebiyat bir aşıdır. Bize bir aşı yapar ve karşılaşacağımız bir sorundan önce ne yapacağımız konusunda bir fikir verir. Başka hayatları okuruz, hayatları öğreniriz ve kendi hayatımızı da bunların içinde bir yere veririz” dedi.

Tomris Uyar gibi yazar kadınların Türkiye için önemine dikkat çeken Hakan Akdoğan, o dönem yazar kuşağının özellikle çalışan kadınların sorunlarına eğildiğini, Tomris Uyar’ın yaşamı boyunca hem çalışan hem çocuk bakan aynı zamanda hayata tutunmaya çalışan kadınları konu aldığını söyledi. Akdoğan, “Kadınlar, bu metinleri okuyarak kendi hayatlarındaki bazı sorunları çözdüler” şeklinde konuştu.

Katılımcılara kitap okuma tavsiyesinde bulunan Hakan Akdoğan, asıl mutluluğun para kazanmak, ev, araba almak olmadığını, sanatta, okumada, iyi film izlemekte ve yeni alanlar bulmakta gizli olduğunu söyledi. Hakan Akdoğan, “Haftada bir kitap okusanız, yılda yaklaşık 50 kitap, 50 yılda 2 bin 500 kitap eder. 2 bin 500 kitap okuyan kişiyle, hiç okumayan bir kişi arasındaki fark 100 bin kitaplıktır. Çünkü 2 bin 500 kitap arasındaki etkileşimi ve kişinin onu sindirmesi tamamen farklı bir insan ortaya koyar. Ve dünyaya başka bakmaya başlarsınız” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Hakan Akdoğan’a ve HTS Metal Kalıp Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerine belge vererek teşekkür etti. Pala, Nilüfer Kütüphaneleri olarak insanların yalnızca kütüphaneye gelmelerini beklemediklerini, kitapları, kentin her alanında insanlarla buluşturduklarını vurguladı.