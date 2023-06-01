Moda'nın Ticari gücü hazır giyim markalarının öncüsü 7 kıtanın en kapsamlı ve en prestijli moda platformu Fashion Week Türkiye, Ayşegül Eraslan'ın baştasarımcısı olduğu ve star defilesini gerçeşleştirdiği toplam 16 markanın katılım sağladığı organizasyonda gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Yerli ve yabancı 95 mankenin podyumda yer aldığı organizasyonda bin 200 konuk ağırlandı.

Organizasyonun açılış defilesi ve baş tasarımcı Ayşegül Eraslan defilesi ise 30 parçadan oluşan dev koleksiyonu ile oldukça fazla ilgi gördü.

Dünyada bir ilk olarak bir otel markası Stayso Hotel kendi koleksiyonunu birbirinden güzel modeller eşliğinde sergiledi.

El becerisi ile oluşturulan renkli ürünler tişört konsepti ile görücüye çıktı.

Sergilenen tişörtler önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve geliri depremzedelere ve kimsesiz çocuklara bağışlanacağı duyuruldu.

Yapım ve prodüksüyonu Emrah Kayıhan'a ait olan genel koordinatörlüğünü Suat Ünal'ın ve Koreografisini Asil Çağıl'ın yaptığı organizasyona katılım sağlayan markalar Ayşegül Eraslan, İlayda Emir, Tilla Resort wear, Stayso Otel , Aısha Kıds ,Duygu Nar, Emir Vanıa, Altıer Akademi, Aylin Yılmaz , Hk Collectıon, Zahrazarepour, Barina, Eliza Korn olarak yer aldılar.