Dolar kuru 29 lira seviyelerine doğru ilerlerken Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uygulanan para politikalarının etkisiyle ulusal ve uluslararası yatırımcılar arasında itibar kaybeden TCMB, Hafize Gaye Erkan liderliğinde piyasalarda yeni bir imaj oluşturma yolunda ilerliyor. Bankanın yayımladığı "Piyasa Beklenti Anketi" ise önemli ipuçları içeriyor.

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Finansal sektörden 52 temsilci ve reel sektörden 17 katılımcının görüşlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan rapor, Kasım ayının sonu ve 2023 yılı sonunda öngörülen dolar kuru konusunda bilgiler sunuyor.

"Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir?" sorusu üzerine katılımcıların verdiği yanıtların ortalamasına göre Türkiye'de Kasım ayının sonunda beklenen dolar/TL paritesi 29,0259 TL olacak. Ayrıca 69 katılımcının tahminlerine göre 2023 yılının sonunda dolar kuru 29,99 TL'ye yükselecek ve 2024 yılının Eylül ayında ise 39,61 TL'yi bulacak. Özellikle 21 Aralık 2021'de meydana gelen ani kur ataklarının ardından devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın koordineli adımlarıyla sistemin dengelemesine katkı sağladı. 17 Kasım 2023 tarihli BDDK raporuna göre KKM'deki erime devam ederek 100 milyarın altına indi.