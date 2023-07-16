15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümünde Fatih Saraçhane Parkı’nda “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı” düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Bundan sonra bize düşen bu direnişin ruhunu muhafaza etmek” ifadelerini kullanırken, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Bu meydanda 13 vatan evladını şehit verdik. 171 vatandaşımız gazilik mertebesine erişti” dedi.

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişiminin 7. yılında Fatih Saraçhane Parkı’nda “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı” düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Mustafa Demir katıldı. Etkinliğe 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların yakınları ve gaziler de katılım gösterdi. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mehter gösterisi düzenlendi.

“Bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı”

Saraçhane Parkı’nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul, darbeye karşı direnişin merkezlerinden bir tanesiydi. Fatih de belki İstanbul’un merkeziydi. İki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Üzgünüz şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bunların birçoğu sadece tırnağında ufacık bir çizik olan değil. Ayağı kopan, yatağa bağımlı olan, kolu kopan gazilerimiz. Bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Bundan sonra bize düşen bu direnişin ruhunu muhafaza etmek” dedi.

“Bu meydanda 13 vatan evladını şehit verdik”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından bir tanesi olan buraya bir cihat meydanı da diyebiliriz. Şehit kanları ile sulanmış bir meydan burası. İşte tam da o meydanda bu bilincin unutulmaması, eksilmemesi için bu meydanda anma programını yapalım istedik. Bu meydanda 13 vatan evladını şehit verdik. 171 vatandaşımız gazilik mertebesine erişti” ifadelerini kullandı.