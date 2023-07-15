Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 34 TA 1338 plakalı otomobil ile Rasim T. Yönetimindeki 16 F 4563 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.