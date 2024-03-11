Fatih’te 6 katlı iş merkezinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde hediyelik eşyaların olduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Sokak’ta bulunan 6 katlı iş merkezinin altında bulunan depoda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek İçinde hediyelik eşyaların olduğu deponun bir kısmını sardı, iş merkezinin aydınlatmasından duman yükseldi. Yangının çıktığı sırada depoda kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından yoğun çabaların ardından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hediyelik eşyaların bir kısmı yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.