

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker’in 1972 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü döneminde projelendirilen, 1996 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında tamamlanan Çınarcık Barajı’nın 23 yılda bitirilemeyen isale hatlarının ve arıtma tesisinin çalışmaları, son aşamaya getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yöneticileriyle birlikte Çınarcık İçme Suyu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. İlk olarak arıtma tesisi inşaatını gezen Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Çınarcık Barajı’na geçerek son durumu gözlemledi.



"Çınarcık suyunu Bursalılarla buluşturacağız"

Bursa’nın su sorunu çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Hemşehrilerimize verdiğimiz temiz içme suyu sözümüzü tutuyoruz. Çınarcık suyunu arıtıp Bursalılarla buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Son aşamaya doğru da yaklaştık. Modern altyapı sistemleriyle donattığımız arıtma tesisinin yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Bursalılar hiç merak etmesin. Bu yaz Çınarcık suyunu arıtılmış bir şekilde buluşturacağız. Böylece Bursa’nın su sorununun uzun bir süreliğine çözülmesini sağlayacağız" dedi.

"Arıtma tesisini mayıs ayında faaliyete geçireceğiz"

Çınarcık Barajı’nda su seviyesinin yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, barajın havzasının çok geniş olduğunu hatırlattı. Barajda yaklaşık 150 milyon metreküpe yakın suyun biriktiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Geç kalınsa dahi biz gece gündüz çalışarak arıtma tesislerini mayıs ayında faaliyete geçireceğiz. Bursalıları bu yaz susuz bırakmayacağız. Kentin uzun yıllar su sorunu yaşamamasını hedefliyoruz. Yoğun bir mesai harcayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.