Karaman’ın Ermenek ilçesinde dik yokuşu çıkarken geri geri kaymaya başlayan tur otobüsü, müstakil evin bahçesine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 46 kişinin bulunduğu otobüsteki 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Sandıklı Mahallesi Latifağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan günü birlik gezi için Ermenek ilçesine giden Mücahit K. idaresindeki 70 ABT 436 plakalı tur otobüsü, dik yokuş çıktığı sırada tepede durdu. Bu sırada geri geri kaymaya başlayan tur otobüsü, kaldırımdaki demir korkulukları devirdikten sonra müstakil evin bahçesine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 26 yaralı ile birlikte diğer yolcular da kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, diğer yolcuların da sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evin bahçesine devrilen otobüsün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kazadan yara almadan kurtulan Ali Büyükçelik, Karaman’dan günü birlik Ermenek turuna geldiklerini belirterek, otobüsün dik yokuşu çıktıktan sonra geri geri kayarak evin bahçesine devrildiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.