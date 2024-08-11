Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı, 2024/2025 futbol sezonunu Keşanspor'un 'feda yılı' olarak kabul ettiklerini belirterek, feda yılında geçtiğimiz sezon Cihan Yeşilırmak ile anlaştıklarını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Basın Sözcüsü Cihan Yumurtacı, Cihan Yeşilırmak’ın yaptığı feda örneğinin çok önemli olduğunu belirtti.

2024-2025 Sezonunda Bal Liginde mücadele edecek Keşanspor olarak yeni sezon yapılanmasına başladıklarını belirten Yumurtacı, ilk olarak geçen sezonki hoca Cihan Yeşilırmak ile anlaştıklarını söyledi. Yumurtacı, feda sezonu olarak adlandırılan bu sezonda mütevazi bir takım yaparak lige heyecanı katacak bir takım oluşturmak istediklerini belirtti.

Genel Kaptan Zafer Karakaş ise konuyla ilgili olarak, Cihan Yeşilırmak'ın feda sezonunda yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı kendisine teşekkür etti. Kendisinin tekrar Keşanspor ile olmasından Yönetim kurulu olarak onur duyduğunu belirten Karakaş, "Hocamızın her daim yanında olacağız ve başarılı olacağına gönülden inanıyoruz. Keşanspor’umuza hayırlı olmasını diliyoruz. 2024-2025 sezonu takımımızın oluşumu için 17-18 Ağustos (Cumartesi-Pazar) günleri Keşan Atatürk Stadyumu’nda saat:17:00 saatlerinde 2 gün futbolcu denemesi yapacağız. Keşan’da ve çevre ilçe ve illerdeki BAL liginde oynamak isteyen futbolcu kardeşlerimizi denemelere davet ediyoruz. (Deneme için gelecek oyuncuların 0541 435 41 40 nolu telefona deneme tarihinden önce kendilerini kayıt ettirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Feda yılında Keşasnpor ile anlaşmaktan memnun olduğunu da belirten Cihan Yeşilırmak ise, bu sezonda da ellerinden gelen tüm fedakarlığı göstererek iyi bir takım sahaya sürmek istediklerini ifade ederek, "Bu konuda tüm Keşan halkını takıma destek vermek için davet ediyoruz. Keşan halkı arkamızda dursun yeterli. Bizleri sahipsiz bırakmasınlar. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.