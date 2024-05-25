BASKF Başkanlığına adaylığını açıklayan Çetin Yıldız aralarında profesyonel kulüpleri İnegölspor ve Kafkasspor’un da olduğu BAL Ligi ve Amatör lig kulüp ve başkanları ile İnegöl’de toplantı düzenledi.

Bursa genelinde sportif alanda Türkiye’ye örnek olacak yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyen Çetin Yıldız, İnegöl’ün desteğinin bu bağlamda oldukça önemli olduğunu vurguladı.

İnegöl’ün bir spor şehri olduğunu ve önemli yıldızları Türk futboluna kazandırdığını ifade eden Yıldız, “Birlikte harika işler yapabiliriz. Burada çok önemli dostluklar kurduğum kulüplerimizin desteği benim ve Bursa futbolu için çok önemli” diye konuştu.

HAFTA İÇİ MAÇLAR OYNANMAYACAK

Seçilmesi halinde hayata geçirecekleri projeleri de anlatan Yıldız, “Öncelikli hedefimiz hafta içi maçlarını kaldırmak olacak. Eğitim gören çocuklarımızın istikballeri bizim için çok kıymetli. Bu sayede okullarında ki devamlılığını sağlayacağız” dedi.

BURSA’DA GECE MAÇLARI OYNANACAK

Başkan seçilmesi durumunda Bursa genelinde gece maçları projesini gerçekleştirmek istediklerini de söyleyen Yıldız, “Birçok ilde resmi maçlar geceleri de oynanıyor. Bursa gibi metropol bir şehirde bunun olmaması çok büyük bir eksiklik, biz göreve gelirsek bazı resmi maçlar gece oynanacak” dedi.

PROJELERİMİZ ÇOK

Çok sayıda proje geliştirdiklerini de söyleyen Yıldız, “Futbol sahalarımızda ciddi eksiklikler var. Sağlık çantaları bile donanımlı değil. Maşlara gelen sağlık ediplerinden, sağlık çantalarının tam donanımlı olmasına kadar her konuda taşın altına elimizi koyacağız. Yine kulüplerimizin malzeme konusunda yaşadıkları sorunların çözümü noktasında ciddi sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Bu sayede kulüplerimizin gelirlerini arttırmak önemli bir hedef olacak. İlçe yöneticilerimiz noktasında çalışmalarımız var. Bu isimler tam yetkiyle donatılacak. Yaşanacak her sorunda federasyonumuz adına karar verebilecekler. Çünkü biz hızlı düşünen ve sorunların hemen çözüldüğü şeffaf bir yöneticilik anlayışıyla hizmet edeceğiz” dedi.

İnegöl’de sıcak karşılanan başkan adayı Çetin Yıldız’ın spor kulüplerinden projelere tam destek aldığı görüldü.