Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015 yılından bu yana NBA’de oynayan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic’i transfer etti.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, transferde de önemli bir ismi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sırp oyuncu Boban Marjanovic ile 1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Basketbol kariyerine ülkesi Sırbistan’da başlayan Marjanovic, daha sonra CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız formaları giydi. Euroleague’de gösterdiği performansla dikkat çeken 36 yaşındaki basketbolcu, 2015 yazında San Antonio Spurs ile NBA macerasına başladı. Marjanovic, 2024 yazına kadar sırasıyla Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets’ta oynadı.

NBA kariyerinde 362 maça çıkan başarılı pivot, 5.5 sayı, 3.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Sırp oyuncu 2023-2024 sezonunda da Houston Rockets ile 14 maça çıktı ve 3.2 sayı, 2.3 ribaund ve 0.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.