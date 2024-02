Maçtan Dakikalar

2. dakikada Jonjo Shelvey'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser’in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

4. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin’in ortasında defanstan seken topu önünde bulan Akintola’nın vuruşu auta çıktı.

13. dakikada Szymanski’nin pasıyla topla buluşan Dzeko’nun şutunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

16. dakikada topla buluşan Jonjo Shelvey’in ceza sahası dışından şutunda Livakovic gole izin vermedi.

23. dakikadaCesper Hojer’in pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin’in vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.

26. dakikada Akintola’nın pasında topla buluşan Martin Minchev’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45 ikinci yarı başladı

48'GOL! Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, ceza sahasına hareketlenen Serdar'a ortasını açtı. Altı pasın içerisinde boş kalan Serdar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

51'Rizespor'da sol kanattan çalımlarla içeri girmeyi düşünen Zeqiri, orta açmak isterken araya Ferdi girdi.

53'Rizespor'da Olawoyin kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

65' GOL | Rizespor 1-2 Fenerbahçe, Dzeko

90+3' GOL | Rizespor 1-3 Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya, Benhur Keser (Altin Zeqiri dk. 28), İbrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Martin Minchev

Yedekler: Gökhan Akkan, Husniddin Aliqulov, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Gustavo, Mithat Pala, Adolfo Gaich

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Martin Minchev (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe)