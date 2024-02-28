Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe hakkında konuşmasıyla tepki çeken Galatasaray başkanı Dursun Özbek hakkında Sarı Lacivertli Kulüp tarafından dava açıldı.

Açılan dava Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

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"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.

İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."