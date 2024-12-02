Ligin 14. hafta mücadelesinde Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, hakem Alper Akarsu’nun düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI
Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 41. dakikada David Okereke'nin golüyle eşitliği sağladı.
FENERBAHÇE, 3 GOLLE KAZANDI
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı.
Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
FENERBAHÇE FIRSATI GERİ ÇEVİRMEDİ
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.
Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Rizespor'u ağırlayacak.